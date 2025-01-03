طيب وزواجه الثاني غير حياته، الأخ غير الشقيق لمنفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل مثيرة عنه - أخبار كلمتك

طيب وزواجه الثاني غير حياته، الأخ غير الشقيق لمنفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل مثيرة عنه - أخبار كلمتك

البوري بـ 185 جنيها والمرجان يبدأ من 30، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور - أخبار كلمتك

البوري بـ 185 جنيها والمرجان يبدأ من 30، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: يجب نسيان نتيجة الذهاب ضد شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: يجب نسيان نتيجة الذهاب ضد شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تطبق لأول مرة، ننشر موضوعات خطبة الجمعة “الثانية” بعد قرار الأوقاف - أخبار كلمتك

تطبق لأول مرة، ننشر موضوعات خطبة الجمعة “الثانية” بعد قرار الأوقاف - أخبار كلمتك

لحظة اعتراض الصاروخ اليمني على إسرائيل وتوقف العمل بمطار بن جوريون (فيديوهات) - أخبار كلمتك

لحظة اعتراض الصاروخ اليمني على إسرائيل وتوقف العمل بمطار بن جوريون (فيديوهات) - أخبار كلمتك

ما بين الثغرة والموقف الصعب، توقعات نجم الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بأبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

ما بين الثغرة والموقف الصعب، توقعات نجم الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بأبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إصابة 12 إسرائيليا إثر التدافع إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

إصابة 12 إسرائيليا إثر التدافع إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

الكيمكوات بـ 30 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

الكيمكوات بـ 30 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:35 صباحاً - يحل ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا اليوم الجمعة على أرضية ملعب "ميستايا"  في لقاء مؤجل من منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإسباني "الليجا".

 

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا 

تذاع مباراة فالنسيا أمام ريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، ويتواجد فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

 

وعلى صعيد آخر دعا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مجلس الإدارة إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025 لبدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة. 

 

بيان رسمي لريال مدريد 

وقال  ريال مدريد في بيان رسمي: يدعو رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز مجلس إدارة النادي إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025، الساعة 5:30 مساءً، من أجل بدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة.

ويُعتبر بيريز رئيسًا منذ عام 2009، وسيستمر في منصبه حتى عام 2025 بعد فوزه بالانتخابات دون منافسة.

 

ويعد فلورنتيو بيريز أحد انجح رؤساء النادي الملكي على مر التاريخ من حيث البطولات والتعاقدات الي قام بها للفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق