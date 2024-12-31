بقيادة نجم لشبونة، اللاعبين الأكثر تهديفًا في عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - مع نهاية عام 2024 نجح المهاجم المتألق السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتينج لشبونة في تصدر قائمة أكثر لللاعبين تسجيلًا للأهداف خلال العالم.

مهاجم منتخب السويد وسبورتنج يتصدر الترتيب الهدافين في عام 2024 حتى الآن برصيد 62 هدفًا ليتفوق على جميع اللاعبين الكبار في العالم ويقدم موسم استثنائي مع النادي البرتغالي.

وجاء إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني بين ترتيب الهدافين في العام ثم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال.

قائمة اللاعبين الأكثر تهديفيًا في عام 2024

1- فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة ومنتخب السويد: 62

2- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي والنرويج:49

3- كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي والبرتغال: 43

4. روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ومنتخب بولندا 42.

5 - وولي شنجهاي لاعب بورتو والصين 40

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