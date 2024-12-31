اليوم، اللجنة الفنية باتحاد الكرة تعقد أول اجتماعاتها بمشروع الهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:40 صباحاً - تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري برئاسة حسن شحاتة، أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة الجديد بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الموضوعات العاجلة.

تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تشكيل اللجنة الفنية برئاسة حسن شحاتة، وعضوية كل من محسن صالح وعلي أبو جريشة وحلمي طولان وحسن فريد ومحمد عمر وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا والمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل.

ترشيح بديل ميكالي

وسيكون الموضوع الرئيسي على طاولة اجتماع اللجنة الفنية، اليوم الثلاثاء، ترشيح البديل الأنسب لخلافة روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، والأقرب لها وائل رياض المدير الفني السابق للفريق.



واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إلغاء منتخب 2010، وإعادة وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب بدلًا من ميكالي، خاصة أن وائل رياض يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بعدما قضى عاما كاملا مديرا فنيا له قبل تعاقد مجلس جمال علام الخواجة البرازيلي.

ميكالي يعلن رحيله عن منتخب الشباب

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، قبل قليل، رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب الشباب بعد إبلاغه من قبل اتحاد الكرة المصري بفسخ تعاقده وتوجيه الشكر له.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة، توجيه الشكر للبرازيلي روجيرو ميكالي ومنح الخواجة قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر براتب ثلاثة شهور بإجمالي 360 ألف دولار ما يعادل 18 مليونا و360 ألف جنيه مصري، حيث كان يتقاضى ميكالي على راتب شهري رفقة معاونيه يبلغ 120 ألف دولار.

عقد ميكالي مدته أربع سنوات

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعلن في شهر سبتمبر الماضي إتمام تعاقده مع ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، دون أن يكون مسئولا عن نتائج منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، أو نتائج الفراعنة الصغار في بطولة أمم إفريقيا 2025.

يشار إلى أن ميكالي قاد منتخب الشباب قبل أيام قليلة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم للشباب 2025.

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