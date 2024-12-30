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أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إنبي.. ميكالي يعلن في بيان رسمي رحيله عن منتخب الشباب - أخبار كلمتك

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أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إنبي.. ميكالي يعلن في بيان رسمي رحيله عن منتخب الشباب - أخبار كلمتك

أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إنبي.. ميكالي يعلن في بيان رسمي رحيله عن منتخب الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:12 مساءً - أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "كلمتك"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة الأهلي أمام إنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

 وافق النادي الأهلي رسميًّا على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي، إلى نادي السويحلي الليبي.

ووجه مجلس  إدارة الأهلي الشكر إلى اللاعب بعد مسيرته الرائعة مع الفريق ونجاحه مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وقدم مستويات متميزة، رفقة النادي وإسعاد جماهيره على كل المستويات.

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، قبل قليل، رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب الشباب بعد إبلاغه من قبل اتحاد الكرة المصري بفسخ تعاقده وتوجيه الشكر له.

أعطى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الضوء الأخضر لمجلس الإدارة بشأن رحيل الثنائي البولندي كونراد ميشالاك والتونسي سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق الأبيض.

فجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة قوية بشأن موقفه من تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة  صرف مستحقات الحكام المتأخرة،وفقا للكشوفات التي أعدها جيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام الخاصة بمستحقات الحكام، بداية من القسم الأول والقسمين الثاني والثالث للدوري، ومسابقات المراحل السنية المختلفة، والكرة النسائية والصالات 

قاد محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، فريقه لتخطي العين بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف نهائي كأس الإمارات.

تعقد اللجنة الفنية بـاتحاد الكرة المصري برئاسة حسن شحاتة، أول اجتماعاتها، غدا الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة الجديد بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الموضوعات العاجلة 

أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدربا جديدا له بعد الانفصال عن مواطنه باولو فونسيكا.

اختتمت اليوم الإثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.  

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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