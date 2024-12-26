تشكيل نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - أعلن فريقا نيوكاسل وأستون فيلا تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد سانت جيميس بارك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسيل

تشكيل نيوكاسل أمام أستون فيلا

موعد مباراة نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة نيوكاسل وأستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي



وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، إذاعتها بشكل حصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيتم نقل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا عبر قناة beIN Sports 2HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.