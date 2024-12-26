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تشكيل نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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تشكيل نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تشكيل نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - أعلن فريقا نيوكاسل وأستون فيلا تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد سانت جيميس بارك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسيل 

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تشكيل نيوكاسل أمام أستون فيلا 

 

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موعد مباراة نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة نيوكاسل وأستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 


وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، إذاعتها بشكل حصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيتم نقل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا عبر قناة beIN Sports 2HD.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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