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المحرمي: نتمنى ان يسهم الدعم السعودي بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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المحرمي: نتمنى ان يسهم الدعم السعودي بهذا الأمر - أخبار كلمتك

المحرمي: نتمنى ان يسهم الدعم السعودي بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:32 مساءً - كلمتك: خاص


 


علق عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبو زرعة المحرمي على الدعم السعودي الجديد

وقال المحرمي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏خالص الشكر وعميق التقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم السخي والمتواصل لأشقائهم في اليمن عبر تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي وتعزيز الموازنة العامة

واضاف بالقول:مما يشمل دعم المرتبات والأجور والأمن الغذائي، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء. نثمن عاليا هذا العطاء السخي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا

واختتم بالقول:كما نتمنى أن يسهم هذا الدعم في تحسين حياة الناس وتحقيق التغييرات الإيجابية المنشودة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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