المحرمي: نتمنى ان يسهم الدعم السعودي بهذا الأمر - أخبار كلمتك







علق عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبو زرعة المحرمي على الدعم السعودي الجديد

وقال المحرمي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏خالص الشكر وعميق التقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم السخي والمتواصل لأشقائهم في اليمن عبر تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي وتعزيز الموازنة العامة

واضاف بالقول:مما يشمل دعم المرتبات والأجور والأمن الغذائي، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء. نثمن عاليا هذا العطاء السخي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا

واختتم بالقول:كما نتمنى أن يسهم هذا الدعم في تحسين حياة الناس وتحقيق التغييرات الإيجابية المنشودة.