إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك







أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بأشد العبارات الهجمات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على أهداف مدنية والبنية التحتية في صنعاء والحديدة، والتي طالت مطار صنعاء ومحطتي كهرباء حِزيز والكثيب وميناء الحديدة، وأدت إلى سقوط شهداء من المدنيين الأبرياء.

قال في بيان، أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً صارخًا على السيادة اليمنية وخرقًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، مؤكدا أن دماء الأبرياء اليمنيين يجب ألا تكون ثمناً لصراعات إقليمية أو أدوات لتصفية الحسابات بين أطراف دولية وإقليمية.

حمل التكتل ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان الذي جاء نتيجة لسياساتها الإجرامية التي تسببت في تحويل المناطق السكنية إلى مسارح صراع ومنصة إيرانية، مما يعرض أرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك الأطفال والنساء، لخطر دائم ويزيد من معاناتهم اليومية.

قال أن الشعب اليمني في كافة المناطق بمن فيهم من يرزحون تحت سيطرة الحوثيين يستحقون الحماية من هذه الانتهاكات والعيش بكرامة بعيداً عن جرائم الميليشيا وأي اعتداء خارجي على مقدراتهم، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه والتوقف فوراً عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتحمل المسؤولية الكاملة عن الأرواح البريئة التي أزهقت.

أدان التكتل بشدة استغلال اليمن كساحة للصراع بين الكيان الصهيوني وأدوات إيران المتمثلة في الحوثيين، مطالبا بوقف فوري لهذه الهجمات لأن الأبرياء الذين يُقتلون هم أبناء الشعب اليمني والمقدرات التي تُدمر هي مقدرات وطننا.

أكد التكتل أن الإرهاب الحوثي الذي اكتوى بناره الشعب اليمني لا يمكن أن تتم محاربته باستهداف مقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية، لافتا الى ان الشعب اليمني وبمساعدة الإشقاء قادر على تحرير اليمن من قبضة ذراع إيران المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة اليمنية وبناء مستقبل يضمن الأمن والاستقرار لجميع أبنائه.

جدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية مطالبته بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ سنة وثلاثة اشهر في غزة والضفة الغربية، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وأقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



عبر التكتل عن إدانته وبشدة العدوان الصهيوني على سوريا واحتلال مناطق جديدة فيها وتدمير مقدرات الشعب السوري.

أكد أن الشعب اليمني يرفض التواطؤ بين الكيان الصهيوني وميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف اليمن، سواء في الماضي أو الحاضر، مشددا على أهمية حماية المدنيين وتجنيب اليمن أي تدخلات تضر بأمنه واستقراره وبما يؤهله للإسهام الفاعل في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي