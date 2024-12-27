الرياضة - 10:36 - متحدث الإسكان يكشف مفاجأة: عدد المتقدمين لـ سكن كل المصريين 5 لم يتجاوز الوحدات المطروحة حتى اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. إلى متى يستمر التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي؟ هل لا يزال هناك عدد متوفر من وحدات الإسكان الاجتماعي؟ الكثير من الناس يتساءلون بشكل كبير ويرتفع بحثهم بكثرة رغبة منهم في الإجابة على هذا التساؤل وعن باقي التفاصيل الخاصة بـ شقق الإسكان الاجتماعي.

والإجابة هي ما أكده عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم مدّ فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 15 يناير 2025 للمواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

وكشف عمرو خطاب متحدث الإسكان مفاجأة، حيث أكد، أنه «لا تزال هناك نسبة متوفرة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، موضحا أن عدد المتقدمين لم يتجاوز عدد الوحدات المطروحة حتي اليوم. بما يعني أن كل من قدم حتى هذه اللحظة سيحصل على شقة؟

وأشار إلى أن هذه الوحدات تم تنفيذها في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وتم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي بأسعار منخفضة و دون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.

موعد انتهاء بيع كراسات الشروط

وأكدت وزارة الإسكان في وقت سابق أن آخر موعد لـ شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، سيكون يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

ويبلغ سعر شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بمبلغ 300 جنيه من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

مبلغ جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

وأضافت أن مبلغ جدية الحجز يبلغ:

- 20 ألف جنيه للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات.

- 30 ألف جنيه للمتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة تتراوح بين 415- 530 ألف جنيه».

وبالنسبة لـ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه».

أما أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل فتتراوح بين 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه».

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبالنسبة لـ الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 فتتمثّل في:

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء جميع البيانات المطلوبة.