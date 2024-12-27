رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك

إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك

هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا - أخبار كلمتك

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا - أخبار كلمتك

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد - أخبار كلمتك

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون - أخبار كلمتك

زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي القلعة الحمراء راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا السبت وذلك ضمن إطار الاستعدادات لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز. 

ويعود لاعبي النادي الأهلي لاستأنف التدريبات الجماعية بعد غد الأحد علي ملعب النادي بمدينة نصر، علي ان يدخل الفريق عقب خوض المران في معسكر مغلق لمواجهة إنبي يوم الاثنين.   

تدريبات للأهلي استعدادا للقاء إنبي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، بدأ تدريباته الجماعية دون راحة على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وكان النادي الأهلي فاز أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الاهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كنت أفضل عدم وجود البنا، خبير تحكيمي يحسم جدل ضربة جزاء المصري أمام الأهلي وهدف أفشة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق