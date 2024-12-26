رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (صور) - أخبار كلمتك

رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (صور) - أخبار كلمتك

حمودة: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وغير مقتنع بكولر وجروس - أخبار كلمتك

حمودة: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وغير مقتنع بكولر وجروس - أخبار كلمتك

ماذا قال محمد صلاح عن إنجازه التاريخي بعد لقاء ليستر سيتي - أخبار كلمتك

ماذا قال محمد صلاح عن إنجازه التاريخي بعد لقاء ليستر سيتي - أخبار كلمتك

لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

الأطباء: أوضاع الأطباء المالية تسير من سيئ إلى أسوأ - أخبار كلمتك

الأطباء: أوضاع الأطباء المالية تسير من سيئ إلى أسوأ - أخبار كلمتك

زلزال قوي يضرب جزيرة هونشو اليابانية - أخبار كلمتك

زلزال قوي يضرب جزيرة هونشو اليابانية - أخبار كلمتك

رد فعل غاضب من حسين الشحات بعد استبداله أمام المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

رد فعل غاضب من حسين الشحات بعد استبداله أمام المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب السكنات الجامعية في حضرموت يطالبون بتدخل عاجل لمعالجة أوضاعهم المعيشية - أخبار كلمتك

طلاب السكنات الجامعية في حضرموت يطالبون بتدخل عاجل لمعالجة أوضاعهم المعيشية - أخبار كلمتك

إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رسالة غامضة من الجزيري بعد أزمته مع الزمالك - أخبار كلمتك

إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رسالة غامضة من الجزيري بعد أزمته مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق - أخبار كلمتك

جوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة وست هام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التشكيل الرسمي لمباراة وست هام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة وست هام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - أعلن فريقا ساوثهامبتون ووست هام، التشكيل الرسمي لمباراتهما والتي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

تشكيل وست هام 

6772151029.jpg

تشكيل ساوثهامبتون 

 

c203231390.jpg

وستقام المباراة على ملعب “سانت ماري”، معقل ساوثهامبتون، حيث يأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

وخلال 20 مباراة سابقة جمعت الفريقين، ظهر التفوق لصالح وست هام الذي تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات

في المقابل، انتصر ساوثهامبتون في 6 مواجهات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل. هذا السجل يبرز الصراع القوي بين الفريقين وتكافؤ الفرص نسبيًا، مما يجعل لقاء الغد أكثر إثارة.

ويدخل ساوثهامبتون المباراة وهو يسعى للاستفادة من اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع الحاجة الماسة لتحسين مركزه في جدول الترتيب فالفريق يمتلك عناصر شابة وطموحة قد تكون قادرة على صنع الفارق في مباراة الغد.

أما وست هام، فيتطلع لمواصلة تقديم عروضه المميزة هذا الموسم. تحت قيادة مدربه الحالي، أثبت الفريق قدرته على المنافسة في المباريات الصعبة، حيث يعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أخطاء الخصم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق