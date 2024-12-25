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محمد صلاح على رأس 6 نجوم مرشحين للانتقال إلى برشلونة - أخبار كلمتك

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محمد صلاح على رأس 6 نجوم مرشحين للانتقال إلى برشلونة - أخبار كلمتك

محمد صلاح على رأس 6 نجوم مرشحين للانتقال إلى برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - جاء الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للانضمام لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، دون توصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن التجديد حتى الآن.

6 نجوم منهم محمد صلاح مرشحون للانتقال إلى برشلونة 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نادي برشلونة وضع قائمة تضم 6 لاعبين مرشحين للانضمام للفريق الكتالوني، في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقودهم مع فرقهم.

وضمت القائمة كلًا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والغاني توماس بارتي لاعب وسط آرسنال، والكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل، وثنائي بايرن ميونخ لاعب الوسط جوشوا كيميتش والظهير ألفونسو ديفيز، بالإضافة إلى جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تعمل على التعاقد مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، نظرًا للظروف الإقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويحق للاعبين الستة السابق ذكرهم، التوقيع لأي نادٍ آخر، بداية من شهر يناير المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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