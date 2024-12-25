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منتخب الكويت يتفوق على السعودية بكأس الخليج - أخبار كلمتك

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منتخب الكويت يتفوق على السعودية بكأس الخليج - أخبار كلمتك

منتخب الكويت يتفوق على السعودية بكأس الخليج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:50 مساءً - خليجي 26، يتفوق منتخب الكويت على السعودية ليصبح أكثر المنتخبات التي حققت انتصارات في تاريخ كأس الخليج العربي.

وحقق منتخب الكويت الفوز على منتخب الإمارات أمس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

أرقام أكبر الانتصارات في تاريخ كأس الخليج  

58 انتصار الكويت 
57 انتصار  السعودية
43 انتصار  قطر
41 انتصار  الامارات

وهناك فرصة للمنتخب السعودي  لمعادلة رقم نظيره الكويتي في عدد الانتصارات حال الفوز اليوم أمام    نظيره اليمني في واحدة من أهم مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي الـ26 التي تستضيفها دولة الكويت.  

الكويت الأكثر فوزا بكأس الخليج 

الكويت البلد المنظم الأنجح في تاريخ كأس الخليج بعشر كؤوس، هي الأكثر مشاركة بالتساوي مع قطر والبحرين بالظهور في كل الدورات السابقة، فيما غابت السعودية عن نسخة واحدة فقط، وعُمان عن نسختين، واستطاعت كل المنتخبات الفوز بالدورة من قبل، عدا اليمن التي شاركت في عشر نسخ سابقة فقط، فشلت في الفوز بأي منها. 

تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في خليجي 26 

ومن بين المنتخبات المشاركة تحتل قطر التصنيف الأعلى في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمنتخبات، بالحلول في المركز 48 عالميا، ثم العراق 56، فالسعودية 59، والإمارات 63، ثم تأتي عمان والبحرين في المركزين 80 و81 على الترتيب، ثم الكويت 134 عالميًا، وأخيرا اليمن في المركز 157.

موعد المباراة منتخب السعودية أمام اليمن 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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