لويس دياز: محمد صلاح مثل الآلة والجميع يتعلم منه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - الدوري الإنجليزي، أشاد لويس دياز لاعب ليفربول بتألق النجم المصري محمد صلاح مع الريدز حيث شبهه بأنه يعمل مثل الآلات.

وقال لويس دياز في تصريحات صحفية: “بالنسبة لي محمد صلاح أشبه بآلة لقد كان مثالًا عمليًا على الرغبة الدائمة في التحسن كل يوم”.

وأضاف الدولي الكولومبي: "إنه يفهم كل شيء ويتعافى بأفضل طريقة ويأكل جيدًا ويكون محترفًا في كل شيء، لذلك تتعلم منه الكثير".

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي غدا الخميس في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض محمد صلاح مباراته الـ12 ضد ليستر سيتي، حيث أحرز 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى في مبارياته الـ11 السابقة أمام الثعالب.

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، قبل الجولة الـ 18 من البريميرليج، والمقرر انطلاقها غدا الخميس.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة ال18

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي غدا الخميس، بإقامة 8 مباريات قوية بالجولة الثامنة عشر علي أن تختتم الجولة يوم الجمعة بمواجهتي برايتون ضد برينتفورد، وأرسنال ضد إيبسويتش تاون.

مواعيد مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي

الخميس 26 ديسمبر

مانشستر سيتي ضد إيفرتون - 2:30 عصرًا

بورنموث ضد كريستال بالاس - 5:00 مساءً

نيوكاسل ضد أستون فيلا - 5:00 مساءً

نوتينجهام ضد توتنهام هوتسبر - 5:00 مساءً

ساوثهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5:00 مساءً

تشيلسي ضد فولهام - 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 7:30 مساءً

ليفربول ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً

الجمعة 27 ديسمبر

برايتون ضد برينتفورد - 9:30 مساءً

أرسنال ضد إيبسويتش تاون - 10:15 مساءً

ويتشارك ليفربول وآرسنال في رقم خاص في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الثامنة عشر للموسم الجاري.

ويعد الثنائي ليفربول وآرسنال الأقوى دفاعًا في البريميرليج بعدما استقبلت شباكهما 16 هدفًا فقط حتى الآن ويليهما تشيلسي ونوتينغهام فورست بعدما استقبلت شباكهما 19 هدفًا.

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