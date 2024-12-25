الرياضة - 01:06 - حصاد الرياضة المصرية في 2024.. أبطال الذهب تحدوا الانكسارات وتربعوا على عرش الانتصارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - انتصارات وانكسارات شهدتها الرياضة المصرية علي مدار العام المنقضي 2024، ورغم الظهور الأوليمبي الحزين للفراعنة في أوليمبياد باريس في صيف العام الماضي، فإن العام شهد أيضا تفوقا، خاصةً علي الصعيد القاري، للمنتخبات والأندية المصرية، وتحملت بعض الأندية والمنتخبات لواء الدفاع عن سمعة الرياضة المصرية في العديد من المحافل.

أولمبياد باريس مشاهد انتصارات وانسكارات للرياضة المصرية

تعتبر مشاركة البعثة المصرية في أوليمبياد باريس في صيف العام المنصرم من المشاركات غير الموفقة في الحدث الرياضي العالمي الأهم علي وجه الكرة الأرضية، بعد أن أخفق 22 اتحادا في مهمة الحصول علي أية ميدالية.

ولكن رغم ذلك لم تخل المشاركة المصرية الأوليمبية من الميداليات الاخفاقات ونجحت مصر خلال الدورة أن تحقق خلال أولمبياد باريس 3 ميداليات متنوعة مقسمة الى ذهبية وفضية وبرونزية، عن طريق أحمد الجندى بطل الخماسى، وسارة سمير لاعبة رفع الأثقال، بالإضافة إلى محمد السيد لاعب السلاح، على الترتيب.

كرة اليد المصرية تحلق في سماء عظماء 2024

تعتبر لعبة كرة اليد هي الأكثر نجاحا في مصر خلال العام المنقضي 2024، سواء علي صعيد الأندية أو المنتخبات، وترجمة هذا الواقع جاءت من خلال

نجاح المنتخب الوطني للشباب لشباب، بقيادة مديره الفني طارق محروس، في الفوز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية رقم 13 والتي أقيمت مارس الماضي بالعاصمة الغانية “أكرا” بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 33-32.

كما استطاع نفس الفريق حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية لمواليد 2004 بعد الفوز على المنتخب التونسي -صاحب الأرض والجمهور- بنتيجة 29-25، وهو ما أهله للصعود لبطولة العالم المقبلة.

واستمرارًا لمسيرة الإنتصارات والتتويجات، نجح منتخب الناشئين بقيادة مديره الفني محمد عبد السلام في التتويج بكأس الأمم الأفريقية مواليد 2006 بعد الفوز على المنتخب التونسي أيضًا بنتيجة 34-29، ليحقق منتخبنا لقبه على مستوى الناشئين للمرة الـ8 في تاريخه.

وعلى صعيد السيدات، استطاع منتخبنا الوطني أن يكتب التاريخ بعد تأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ديسمبر من العام المقبل بدولتي ألمانيا وهولندا وذلك بعد بلوغ نصف نهائي بطولة أفريقيا الأخيرة بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 23-22.

أما فيما يخص الأندية فنجح الأهلي بقيادة مديره الفني الدنماركي ستيفان ماديسن في صنع المستحيل بعدما فاز ببرونزية بطولة العالم للأندية والتي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب الفوز على برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29 ليحقق الميدالية الثالثة في تاريخ الأندية المصرية بمونديال الأندية وذلك بعد فضية المارد الأحمر في نسخة 2007 وبرونزية الفارس الأبيض في نسخة 2010.

وعلى صعيد البطولات القارية، نجح الشياطين الحمر في التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 23-21، قبل أن يتدارك أبناء ميت عقبة أنفسهم سريعًا ويفوزون بلقب كأس الكؤوس الأفريقية بعد التغلب على الأهلي بنتيجة 26-25، وأخيرًا حصد الأهلي لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد فوزه على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.

وفيما يخص البطولات المحلية للسيدات، نجح الأهلي الفوز بالثنائية المحلية وهو الدوري وكأس مصر كما حصد الميدالية البرونزية في جميع البطولات القارية سواء “كأس السوبر - كأس الكئوس الأفريقية - دوري أبطال أفريقيا”.

وحقق لاعبو الفراعنة نجاحات كبيرة في الملاعب الأوروبية ولعل أبرز مثال هو قيادة يحيى الدرع لاعب منتخبنا الوطني لفريقه فيزبريم المجري للفوز ببطولة العالم للأندية بعد الفوز على ماجديبورج الألماني في النهائي بنتيجة 35-34، كما توج هو نفسه بلقب أفضل لاعب في البطولة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال هذه البطولة المونديالية، قبل أن تصيبه عين الحسود بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه أمام فيديركا الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الألماني في التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 26 والتي استضافتها القاهرة يناير من العام الجاري وذلك بعد الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 29-21.

خوان كارلوس باستور

لعنة نصف نهائي تضرب منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

بالرغم من الخروج الحزين للمنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم من منافسات أوليمبياد باريس بالخسارة أمام فرنسا ثم الهزيمة الثقيلة أمام المغرب بسداسية، فإن العام الماضي 2024 شهد هيمنة مصرية علي الصعيد الإفريقي للأندية.

وتمثلت هذه الحالة في نجاح الأهلي والزمالك في التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، وتتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب غريمه الأهلي.

كما نجح منتخب الناشئين، بقيادة مديره الفني، في انتزاع لقب بطولة شمال إفريقيا، وتأهل منتخب الشباب إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية، تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، وعبر المنتخب الوطني الأول إلي نهائيات أمم إفريقيا بالمغرب، وبات على مقربة شديدة من التأهل إلى كأس العالم، مع المدير الفني حسام حسن.

دورة الألعاب الإفريقية.. هيمنة مصرية علي المستوي القاري

سطعت البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الإفريقية الثالثة عشرة التي استضافتها العاصمة الغانية أكرا في مارس الماضي، وحصدت البعثة المصرية 192 ميدالية متنوعة، بواقع 102 ميدالية ذهبية و47 فضية و 43 برونزية، لتؤكد ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.

وبهذا الحصاد الكبير من الميداليات يكون أبطال الفراعنة قد كرروا الإنجاز الذي تحقق في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب 2019 حينما توجت البعثة المصرية بـ102 ذهبية، وهو نفس العدد الذي تم تحقيقه في النسخة الحالية.

وشاركت مصر في النسخة الأخيرة من الأوليمبياد الإفريقي، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.