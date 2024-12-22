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بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - فاز فريق بورنموث على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف بورنموث الأول عن طريق رأسية مميزة من ديان هويسين في الدقيقة 28، فيما سجل الهدف الثاني جاستن كلويفرت في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، والهدف الثالث سجله أنطوان سيمينيو في الدقيقة 62.

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تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث 

في حراسة المرمى: أونانا

في خط الدفاع: دالوت، مارتينيز، ماجواير، مزراوي.

في خط الوسط: مالاسيا، ماينو، أوجارتي.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ديالو، زيركزي.

تشكيل بورنموث أمام مانشستر يونايتد 

كيبا، هويسين، كيركيش، زابارني، سميث، دانجو، ادامز، سيمينيو، كريستي، كلويفرت، ايفانيلسون

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل مان يونايتد المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد فريق بورنموث في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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