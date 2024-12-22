الرياضة - 01:21 - وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويؤكد قدرة المقاتلين على تأمين الدولة والدفاع عن سمائها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إحدى القواعد الجوية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليها.

ومر القائد العام للقوات المسلحة، على معرض أرضي لعدد من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام، واستمع إلى شرح تفصيلي لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زودت بها تلك الطائرات.

وناقش عددًا من الطيارين في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المكلفين بها لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي تحت مختلف الظروف، كما تابع تنفيذ إقلاع عدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ إحدى المهام التدريبية التي أكدت قدرة وكفاءة مقاتلي القوات الجوية على آداء المهام بدقة وكفاءة عالية.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر، بالمرور على إحدى الدورات للتدريب على أعمال القتال الجوي التي تنفذ بمشاركة مقاتلي القوات الجوية المصرية وعناصر من القوات الجوية للدول الصديقة والشقيقة.

ورحب بطياري الدول المشاركة بالدورات التدريبية المختلفة على أرض مصر، مؤكداً حرص القوات المسلحة على دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع جيوش الدول الصديقة والشقيقة، وجرى تنفيذ عدد من الطلعات الجوية التي أظهرت مدى القدرة على تنفيذ عمليات جوية مشتركة.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بعدد من مقاتلي القوات الجوية، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، أكد خلالها أن مقاتلي القوات الجوية يمتلكون القدرة لتأمين حدود الدولة والدفاع عن سماء مصر وترابها المقدس في ظل التحديات الراهنة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي القوات الجوية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث نظم وأنظمة الطائرات الحديثة وفقاً لرؤية إستراتيجية للتعامل مع جميع التحديات ومواكبة التطور التكنولوجى المستمر لتظل القوات الجوية دائماً الذراع القوية للقوات المسلحة والتي تمتلك القدرة على تنفيذ مختلف المهام التى تسند إليها على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأكد أن القوات الجوية هي مفتاح النصر في جميع المعارك ورجالها هم حماة سماء مصر، وأن العامل الحاكم في أي معركة هو الفرد المقاتل الذي يمتلك قدرات قتالية عالية، تمكنه من تنفيذ المهام كافة، تحت مختلف الظروف.