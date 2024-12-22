برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - اتحاد الكرة، كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لكلمتك، أن الأيام الماضية شهدت تعديلات واسعة في تشكيلة اللجنة الفنية، التي يجري تكوينها داخل الجبلاية، لتكون مسئولة عن وضع الخطط الكفيلة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة، خاصة على مستوى منتخبات الشباب والناشئين وتطوير المسابقات.

تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

وعلمت كلمتك أن اللجنة الفنية ستضم الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق للفراعنة رئيسا، ومعه في العضوية نجوم منتخب مصر السابقين أحمد حسن الصقر وعبد الظاهر السقا ومحمد فضل.

ومن المقرر، أن يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأربعاء المقبل، تشكيل اللجنة الفنية على أن تبدأ مهام عملها بشكل فوري.

عبد الظاهر السقا، كلمتك

أحمد حسن، كلمتك

وتوصلت كلمتك إلى أسباب قرار مجلس الجبلاية تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا انعقاده اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة في إعلان كل القرارات العاجلة مرة واحدة.

مفاوضات تخفيض عقد ميكالي

ـ عدم انتهاء التفاوض مع ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لتخفيض راتبه، وهو ما دفع المجلس لمنحه مهلة حتى مساء الثلاثاء المقبل للرد على المجلس على أن يصدر قرار بشأن الخواجة في اجتماع المجلس الأربعاء المقبل.

وعلمت كلمتك أن مجلس هاني أبو ريدة حسم موقفه من البرازيلي ميكالي، واشترط عليه إما تخفيض راتبه أو فسخ التعاقد وإعطاءه الشرط الجزائي ورحيله عن الفريق.

وعكة صحية لأحد أعضاء المجلس

ـ ومن بين الأسباب التي دفعت مجلس الجبلاية تأجيل اجتماعه اليوم، إصابة أحد أعضاءه بوعكة صحية منعته من حضور اجتماع المجلس.

ـ فيما اعتذر أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حضور الاجتماع، بسبب تواجده خارج البلاد في رحلة عمل خاصة، ما دفع المجلس في النهاية إلى اتخذا قرار بتأجيل الإجتماع حتى يوم الأربعاء المقبل.

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