موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام فاركو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمواجهته القادمة بالدوري المصري الممتاز بعد تعادله أمس أمام الإسماعيلي بالبطولة المحلية.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فاركو في الـ 8 مساءً الأربعاء القادم باستاد 30 يونيو ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وفاركو



ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي



وتعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 29، وتعادل أسامة جلال لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

الدوري المصري، تستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 يوم الثلاثاء 24 ديسمبر بانطلاق مباريات الجولة السادسة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي ضد إنبي - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي

طلائع الجيش ضد الزمالك - 8 مساءً .. ستاد الكلية الحربية

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - 5 مساءً .. ستاد الإسماعيلية

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً .. ستاد 30 يونيو

الخميس 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً .. ستاد القاهرة الدولي

المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب

بتروجت ضد الجونة - 8 مساءً.. ستاد الكلية الحربية

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 8 نقاط

5- زد اف سي 8 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- فاركو 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الجونة 6 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- بتروجيت 5 نقاط

13- الإسماعيلي 5 نقاط

14- البنك الأهلي 5 نقاط

15- غزل المحلة 5 نقاط

16- إنبي 4 نقاط نقاط

17- مودرن سبورت 3 نقاط

18- حرس الحدود نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.