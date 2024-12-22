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الرياضة - 01:01 - عيار 21 الآن.. تحديث لحظي لـ سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:01 - عيار 21 الآن.. تحديث لحظي لـ سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:01 - عيار 21 الآن.. تحديث لحظي لـ سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، بقيمة 5 جنيهات في عيار 21، وفقاً لآخر تحديث بـ سوق الصاغة في مصر.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب
سعر الذهب في منتصف تعاملات

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، وصل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب في منتصف تعاملات

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، بلغ اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، وصل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب في منتصف تعاملات

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، بلغ اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 30160 جنيها للبيع، 30000 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 2623.8 دولار للبيع، 2622.78 دولار للشراء.

سعر الذهب في منتصف تعاملات
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب في منتصف تعاملات
سعر الذهب

سعر الذهب بدون مصنعية

-سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4308 جنيهات للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3770 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3231 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 30160 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2623 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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