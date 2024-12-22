الرياضة - 01:01 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في منتصف التعاملات الصباحية بـ جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 13.53جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل نحو 13.51جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتيفي البنك المركزي المصري، بلغ نحو 165.03 جنيه للشراء و165.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 164.29 جنيه للشراء و165.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 164.65 جنيه للشراء و165.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، وصل نحو 13.84 جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، وصل نحو 13.83 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، وصل نحو 13.81 جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.99 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المركزي المصري، سجل نحو 52.91 جنيه للشراء، و53.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري، بلغ نحو 52.59 جنيه للشراء، و53.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر، وصل نحو 52.59 جنيه للشراء، و53.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.04 جنيه للشراء، و64.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 63.44 جنيه للشراء، و64.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 63.44 جنيه للشراء، و64.26 جنيه للبيع.