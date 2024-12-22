تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - يتعادل النادي الأهلي مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-0 بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا.

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبدالرحمن محيوس.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد



1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة

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