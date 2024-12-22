تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - يتعادل النادي الأهلي مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-0 بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.
في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات
في خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا.
تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي
في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.
في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.
في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.
في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبدالرحمن محيوس.
ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد
1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط
2- الأهلي 4 نقاط
3- شباب بلوزداد 3 نقاط
4- ستاد أبيدجان نقطة
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