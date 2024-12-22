مشاهير العرب - جيسون ستاثام يتصدر التريند.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - تصدر اسم جيسون ستاثام، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حساباته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي صورا برفقته أثناء تواجدهما في الرياض لمتابعة أحد نزالات الملاكمة.

من هو الفنان جيسون ستاثام

جيسون ستاثام هو ملاكم إنجليزي، غطاس سابق، ممثل أصوات، منتج أفلام، وفنان قتالي.

ولد جيسون ستاثام في العاصمة البريطانية لندن في يوليو عام 1967، لأب وأم إنجليزيين، كانت والدته إيلين بيتس تعمل كراقصة، بينما كان والده يعمل بائعًا ومصممًا للرقصات.

عرفجيسون ستاثام لدى الجمهور، بدوره في أفلام الأكشن إذ يجسد عادة شخصيات قاسية. وعلى مدار مشواره الفني قدم ستاثام أدوارًا مثيرة ومليئة بالتحديات.

يذكر أن ستاثام بدأ مسيرته المهنية من خلال مجال الأزياء والموضة، حيث عمل عارض لعدد من الماركات العالمية أبرزها: «Tommy Hilfiger French Collection».

كما عمل كموديلًا في العديد من الأغاني لفرق مشهورة أبرزها Beautiful South وErasure، ومن ثم انطلق إلى عالم السينما.

يشار إلى أن جيسون ستاثام دخل الوسط الفني من خلال المخرج جان ريتشي، وتعاون معه في العديد من الأفلام أبرزها: Lock Stock and Two Smoking Barrels، لتتوالى أعماله بعد ذلك ويلمع نجمة في السينما ويتعاون مع العديد نجوم هوليوود منهم: براد بيت، دينيس فارينا، سيلفستر ستالون، وجيت لي، وأخرين من نجوم الفن.