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مشاهير العرب - جيسون ستاثام يتصدر التريند.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - جيسون ستاثام يتصدر التريند.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - جيسون ستاثام يتصدر التريند.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - تصدر اسم جيسون ستاثام، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حساباته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي صورا برفقته أثناء تواجدهما في الرياض لمتابعة أحد نزالات الملاكمة.

من هو الفنان جيسون ستاثام

جيسون ستاثام هو ملاكم إنجليزي، غطاس سابق، ممثل أصوات، منتج أفلام، وفنان قتالي.

ولد جيسون ستاثام في العاصمة البريطانية لندن في يوليو عام 1967، لأب وأم إنجليزيين، كانت والدته إيلين بيتس تعمل كراقصة، بينما كان والده يعمل بائعًا ومصممًا للرقصات.

جيسون ستاثام وتركي آل شيخ

عرفجيسون ستاثام لدى الجمهور، بدوره في أفلام الأكشن إذ يجسد عادة شخصيات قاسية. وعلى مدار مشواره الفني قدم ستاثام أدوارًا مثيرة ومليئة بالتحديات.

يذكر أن ستاثام بدأ مسيرته المهنية من خلال مجال الأزياء والموضة، حيث عمل عارض لعدد من الماركات العالمية أبرزها: «Tommy Hilfiger French Collection».

جيسون ستاثام وتركي آل شيخ

كما عمل كموديلًا في العديد من الأغاني لفرق مشهورة أبرزها Beautiful South وErasure، ومن ثم انطلق إلى عالم السينما.

يشار إلى أن جيسون ستاثام دخل الوسط الفني من خلال المخرج جان ريتشي، وتعاون معه في العديد من الأفلام أبرزها: Lock Stock and Two Smoking Barrels، لتتوالى أعماله بعد ذلك ويلمع نجمة في السينما ويتعاون مع العديد نجوم هوليوود منهم: براد بيت، دينيس فارينا، سيلفستر ستالون، وجيت لي، وأخرين من نجوم الفن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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