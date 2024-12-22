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ريال مدريد يتقدم على إشبيلية 1/3 بالشوط الأول في الليجا - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يتقدم على إشبيلية 1/3 بالشوط الأول في الليجا - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتقدم على إشبيلية 1/3 بالشوط الأول في الليجا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بنتيجة 3-1 للملكي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني - الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل كيليان مبابي وفيدي فالفيردي ورودريجو أهداف ريال مدريد في الدقائق 10 و20 و34، بينما سجل إسحاق روميرو بيرنال هدف إشبيلية في الدقيقة 35.

تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية 

وشهدت المباراة تواجد الدولي المغربي إبراهيم دياز أساسيا، لتعويض غياب فينيسيوس جونيور بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وضم تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، داني سيبايوس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو جويس، كيليان مبابي.

تشكيل إشبيلية أمام ريال مدريد 

ألفارو فرنانديز، خوسيه أنخيل كارمونا، لويك بادي، نيمانيا جوديل، كيكي سالاس، خوانلو سانشيز، لوسيان أجومي، ألبيرت لوكونجا، ستانيس موزامبو، دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية 

ودخل ريال مدريد المباراة محتلا المركز الثالث، في جدول ترتيب الليجا، برصيد 37 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز ال12، برصيد 22 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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