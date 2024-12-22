حديث محزن صادر عن الشيخ حميد الأحمر - أخبار كلمتك





علق الشيخ حميد الأحمر على رحيل الاستاذ الكبير يوسف ندى

وقال الشيخ الأحمر في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:



‏رحم الله الاستاذ الكبير يوسف ندى الذي وافته المنية صباح يومنا هذا بعد عمر مديد من العطاء المتميز والدعوة والجهاد

وتابع بالقول:

عرفته مربٍ فاضل و استاذ ملهم وناصح مخلص وقلب كبير

في العام ١٩٩٦ اثناء تأسيسنا لبنك سبأ الاسلامي استفدنا كثيرا من ادبيات بنك التقوى الذي اسسه

واختتم بالقول:وفي خلاف اليمن مع إريتريا حول جزيرة حنيش كان للوثائق الهامة التي أمد اليمن بها الأثر الاساسي في كسب المعركة القانونية وهذا غيض من فيض مناقبه الكثيرة فرحمة الله تغشاه والله اسأل ان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون