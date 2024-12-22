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الكشف عن هوية الشخص الذي عثر على جثمانه اليوم - أخبار كلمتك

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الكشف عن هوية الشخص الذي عثر على جثمانه اليوم - أخبار كلمتك

الكشف عن هوية الشخص الذي عثر على جثمانه اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر عن هوية الشخص الذي عثر عليه في المخا.
وبحسب مصادر فانه تم 
العثور على جثة متهالكة تعود المواطن محمد أحمد قاسم حزام مفتاح من أبناء منطقة الخبت محافظة المحويت مدفونة في خط المخا بمحافظة تعز ".‏
وذلك " أثناء قيام الشيولات بأعمال حفريات مشروع المياه في مدينة المخا تم العثور على الجثة داخل طربال وبجانبها بطائق شخصية وسط اتهامات بتصفية المواطن مفتاح وإخفاء جثمانه "

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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