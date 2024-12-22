كشفت مصادر عن هوية الشخص الذي عثر عليه في المخا.
وبحسب مصادر فانه تم
العثور على جثة متهالكة تعود المواطن محمد أحمد قاسم حزام مفتاح من أبناء منطقة الخبت محافظة المحويت مدفونة في خط المخا بمحافظة تعز ".
وذلك " أثناء قيام الشيولات بأعمال حفريات مشروع المياه في مدينة المخا تم العثور على الجثة داخل طربال وبجانبها بطائق شخصية وسط اتهامات بتصفية المواطن مفتاح وإخفاء جثمانه "
الكشف عن هوية الشخص الذي عثر على جثمانه اليوم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - كلمتك/خاص:
كشفت مصادر عن هوية الشخص الذي عثر عليه في المخا.
كشفت مصادر عن هوية الشخص الذي عثر عليه في المخا.
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