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علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة أمام إنبي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة أمام إنبي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة أمام إنبي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:38 مساءً -  أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه، المقرر أن يخوض به مباراته أمام إنبي  في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الجمعة، على ستاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الجونة إمام إنبى 

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تشكيل إنبي أمام الجونة 

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 يستضيف فريق الجونة نظيره إنبي في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

 

مباراة الجونة وإنبي

ويدخل  فريق إنبي المباراة بمعنويات مرتفعة حيث حقق فوزًا مهمًّا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة الماضية وتعادل الجونة مع سموحة سلبيًّا في الجولة الماضية.

الظهور الأول لمدرب إنبي

ويسعى محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي الجديد، في العودة بالنقاط الثلاثة من الجونة في الظهور الأول له خلفًا للسيد ياسين.

ترتيب الجونة ضد إنبي

يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز أو يسجل أي هدف حتى الآن واستقبلت شباكهم هدفًا.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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