تأكيدًا لـ كلمتك، الأهلي يعلن حضور الخطيب المران الصباحي اليوم بمدينة نصر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات النادي الرسمية صورًا من حضور محمود الخطيب رئيس النادي للمران الصباحي اليوم، وهو ما كشفت عنه كلمتك فى وقت مبكر من صباح اليوم قبل الإعلان الرسمي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.

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