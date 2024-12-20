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الرياضة - 01:36 - إلغاء الصف السادس الابتدائي حقيقة أم إشاعة؟.. التعليم ترد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:36 - إلغاء الصف السادس الابتدائي حقيقة أم إشاعة؟.. التعليم ترد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - إلغاء الصف السادس الابتدائي حقيقة أم إشاعة؟.. التعليم ترد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - إلغاء الصف السادس الابتدائي.. يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، بعدما تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد ذلك.

من جانبها، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضح المصدر، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تناقش أي مقترحات تتعلق بهذا القرار.

وأكد المصدر على أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في الوزارة، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أساس من الصحة.

الصف السادس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي

الجدير بالذكر أن الصف السادس الابتدائي هو سنة نقل عادية وليست شهادة، حيث أن الشهادات العامة هي للصف الثالث الثانوي العام والفني والصف الثالث الإعدادي، أما باقي الصفوف الدراسية فهي سنوات نقل عادية سواء بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وفي إطار متصل، تستعد المديريات التعليمية، لعقد وإجراء امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بداية يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

خريطة العام الدراسي 2025/2024

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

الصف السادس الابتدائي

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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