الخارجية الروسية: مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم - أخبار كلمتك

الخارجية الروسية: مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم - أخبار كلمتك

عاجل:طائرات حربية تقوم بهذا الامر استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:طائرات حربية تقوم بهذا الامر استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:ضربة عسكرية عنيفة تستهدف صنعاء والكشف عن المكان الهام الذي تم استهدافه - أخبار كلمتك

عاجل:ضربة عسكرية عنيفة تستهدف صنعاء والكشف عن المكان الهام الذي تم استهدافه - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

انخفاض الكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

انخفاض الكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لوفاة شخص داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لوفاة شخص داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

بيع حبة قات بسعر تاريخي وغير مسبوق بعدن - أخبار كلمتك

بيع حبة قات بسعر تاريخي وغير مسبوق بعدن - أخبار كلمتك

بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - نزلات البرد.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - نزلات البرد.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

شوط أول سلبي بين بورنموث ووست هام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شوط أول سلبي بين بورنموث ووست هام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين بورنموث ووست هام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:16 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعادل فريق بورنموث مع نظيره وست هام بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

c9e5adeebf.jpg
e52907cf76.jpg

تشكيل وست هام أمام بورنموث 

e645811af4.jpg

تشكيل بورنموث أمام وست هام 

707f5393e4.jpg

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

 وحافظ محمد صلاح نجم لفيربول وهالاند لاعب مانشستر سيتي علي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إقامة مباراة بورنموث ضد وست هام في ختام الجولة الـ 16 وغياب الثنائي عن التهديف بالجولة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
 

محمد صلاح، ليفربول 13 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 13 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 11 هدفًا.

بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

يوان ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 7 أهداف.

جيمس ماديسون، توتنهام، 7 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 7 أهداف.

ولم ينجح الثنائي محمد صلاح جناح ليفربول، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في زيادة رصيدهما التهديفي في جدول ترتيب هدافي  الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ 16.

ولم يسجل محمد صلاح في تعادل ليفربول أمام فولهام 2-2 وكذلك الأمر لهالاند في هزيمة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد 2-1.
 

فيما سجل جاسكون لصالح فريقه تشيلسي وأحرز مبيومو هدفًا لبرينتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها تشيلسي بالفوز 2-1.

كما رفع جيمس ماديسون رصيده في ترتيب الهدافين، بعد إحراز ثنائية في فوز توتنهام أمام ساوثهامبتون 5-0 بالجولة ذاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق