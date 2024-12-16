الرياضة - 10:17 - كاف يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز خلال حفل الجوائز السنوي لتكريم الأفضل الذي يقام في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين.

وتسلم الجائزة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على المنصة الرئيسية من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال صبحي عقب تسلم الجائزة "كل الشكر والتقدير للاتحادين الدولي والأفريقي، ولي عظيم الشرف أن أكون ممثلا لرئيس الجمهورية في تسلم هذه الجائزة، وأهنئ الأهلي على جائزة أفضل ناد أفريقي".

وفي نفس فئة الإنجاز المتميز منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة أخرى لرئيس جمهورية الكاميرون، بول بيا.

وقبلها فاز المهاجم الأنجولي كريستوفر مابولولو بجائزة هدف العام بعد تصدره الاستفتاء الجماهيري، وذلك بهدفه في شباك منتخب ناميبيا خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها كوت ديفوار، مطلع العام الجاري.