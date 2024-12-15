الرياضة - 08:36 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5 - أخبار كلمتك

الحدود مراقبة، ألمانيا تحذر مسؤولي نظام الأسد من "محاولة الاختباء" على أراضيها - أخبار كلمتك

الحدود مراقبة، ألمانيا تحذر مسؤولي نظام الأسد من "محاولة الاختباء" على أراضيها - أخبار كلمتك

ديربي مانشستر، السيتي واليونايتد في قمة نارية بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ديربي مانشستر، السيتي واليونايتد في قمة نارية بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مسؤول امني بتعز يكشف سبب تدهور قيمة العملة المحلية - أخبار كلمتك

مسؤول امني بتعز يكشف سبب تدهور قيمة العملة المحلية - أخبار كلمتك

مدير شركة شهيرة في صنعاء يعلن إضرابه عند الطعام بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

مدير شركة شهيرة في صنعاء يعلن إضرابه عند الطعام بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامي صالح يعلن عودته إلى هذه المحافظة اليمنية قريباً - أخبار كلمتك

محامي صالح يعلن عودته إلى هذه المحافظة اليمنية قريباً - أخبار كلمتك

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر - أخبار كلمتك

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:36 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:36 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - سعر الدولار.. يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، ليصل سعره في المركزي عند مستوى 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.79جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.80جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 15-12-2024

سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق