الرياضة - 08:36 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - سعر الدولار.. يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، ليصل سعره في المركزي عند مستوى 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.79جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.80جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.