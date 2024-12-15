ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بشأن فينيسيا قبل موقعة إشبيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:40 صباحاً - شارك الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد، في تعادل الملكي بنتيجة (3-3) خلال مواجهة رايو فاليكانو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا، في معقل الأخير ملعب "تيريزا ريفيرو".

تأكد غياب فينيسيوس عن مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ويغيب فينيسيوس جونيور عن مباراة الأسبوع المقبل أمام إشبيلية في ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم التي تفرض عليه عقوبة الإيقاف لمباراة.

وجاءت البطاقة الصفراء بسبب احتجاج فينيسيوس على حكم المباراة، حيث طالب بإشهار بطاقة صفراء ضد لاعب من رايو فاليكانو، معتبرا أن الخطأ المرتكب بحقه كان يستوجب ذلك، لكن احتجاجات النجم البرازيلي دفعت الحكم مارتينيز مونويرا إلى معاقبته ببطاقة صفراء.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني - الليجا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى النقطة 20 في المركز ال13.

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