الرياضة - 05:51 - «البسوا الجواكت».. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 15 ديسمبر 2024، متوقعة أن حالة الطقس يكون مائل للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس غدا سيكون معتدلا على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على جنوب الصعيد، أما في وقت الليل سيسود الطقس البارد على أغلب الأنحاء، وستشتد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أنه من ضمن الظواهر الجوية المتوقعة تكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

أما حالة الطقس غدا في البحر المتوسط فيتوقع خبراء الأرصاد أن تكون بين خفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج من: 1: 1.75، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 19 11 6 أكتوبر 20 11 بنها 20 12 دمنهور 19 12 المنصورة 20 12 الزقازيق 19 12 شبين الكوم 20 12 طنطا 19 12 دمياط 21 15 بورسعيد 20 18 الإسماعيلية 21 11 السويس 20 11 العريش 20 12 رفح 19 12 رأس سدر 21 12 نخل 19 6 كاترين 15 3 الطور 22 12 طابا 20 9 شرم الشيخ 23 15 الإسكندرية 20 13 العلمين الجديدة 19 12 مطروح 20 13 السلوم 19 8 سيوة 19 8 رأس غارب 23 14 الغردقة 23 14 سفاجا 22 15 الأقصر 25 17 أسوان 27 12 الوادي الجديد 23 10 أبو سمبل 26 12