بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لمواجهة باتشوكا المكسيكي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة إلي ملعب 974 استعدادا لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

مباراة الأهلي وباتشوكا

يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يضع أعينه على تحقيق إنجاز تاريخي جديد يسطر في تاريخ إنجازت القلعة الحمراء وذلك عن طريق التغلب علي نظيره باتشوكا المكسيكي وحصد لقب كاس التحدي والتأهل لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

كما يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يسعي للثأر من هزيمته من المنافس ذاته قبل 16 عامًا عندما خسر بنتيجة 4ـ2 في بطولة كاس العالم للأندية عام 2008.

بينما يدخل فريق باتشوكا المباراة وهو منتشي من الفوز علي منافسه فريق بوتافوجو البرازيلي في الدور ربع النهائي من البطولة ذاتها، بنتيجة3ـ0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد 974 في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق علي النادي الأهلي في القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وباتشوكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس.

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