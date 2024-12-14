طوكيو تستضيف كلاسيكو الأساطير بمشاركة ريفالدو إنييستا وكاسياس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - يلتقي أساطير ريال مدريد وبرشلونة، غدا الأحد، في "كلاسيكو الأساطير" في العاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المقرر أن تشهد المباراة تواجد أندريس إنييستا وإيكر كاسياس وريفالدو وروبرتو كارلوس.

وقال إنييستا، اليوم السبت في مؤتمر صحفي لتقديم المباراة: "لعب هذه النوعية من المواجهات ممتع دائما يضم الفريقين أفضل في العالم، حظيت بفرصة لعب الكثير من هذه المباريات. لا يتعلق الأمر فقط باللاعبين بل بأجواء هذه المباريات، إنها ساحرة".

وأعرب اللاعب عن سعادته بـ "العودة إلى اليابان"، التي اختارها لإنهاء مراسم اعتزاله الذي أعلنه في أكتوبر الماضي وحيث عاش مع عائلته خمس سنوات لعب فيها لفيسيل كوبي.

وقال: "كانت حقبة ساحرة، نرى اليابان كبيتنا. ولعب مواجهة البرسا وريال مدريد هنا شيء مثير، أنا سعيد بالعودة ومقابلة الشعب الياباني مرة ثانية".

كلاسيكو الأساطير

من جانبه، أكد كاسياس أن كلاسيكو غدا الأحد سيكون بمثابة "حفل كبير يستمتع فيه الجمهور بمشاهدة لاعبين عظماء".

ومن ضمن المشاركين في صفوف الريال في هذه المباراة أيضا كل من لويس فيجو وخوليو بابتيستا وستيف مكمانمان وإيفان كامبو.

وفي صفوف البرسا سيشارك أيضا كل من بويان كريكيتش وتشافي هيرنانديز وخابيير ماسكيرانو ورافا ماركيز وخابيير سابيولا.

وأضاف كاسياس "حين تلعب مواجهة الريال والبرسا أو البرسا والريال يتوقف كل العالم، لا إسبانيا أو أوروبا فقط، لرؤية مباراة بمثل هذا الحجم".

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