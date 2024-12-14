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60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

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60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - ذكرت صحف عالمية أن نادي مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

 

ووفقًا للصحفي بيت أورورك التابع لموقع “فوتبول إنسايدر” فإن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش في الفترة المقبلة.

وأشار إلى إن نادي فرانكفورت الألماني منفتح على بيع عمر مرموش في يناير لكن بمقابل مادي ما بين 50 – 60 مليون جنيه إسترليني.

وأكد المصدر ذاته أن أنظار مانشستر سيتي تحولت نحو مرموش صاحب الـ25 عامًا، بسبب نقص الخيارات الهجومية لديه منذ بيع جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت خلال صيف 2023 في صفقة مجانية بعد رحيله عن فولفسبورج، ويمتد عقده حتى يونيو 2027، وقد سجل اللاعب 17 هدفًا وصنع 6 أهداف في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق الألماني.

وخاض مرموش، 22 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم بمختلف المسابقات حتى الآن وسجل 18 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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