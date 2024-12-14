مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تكشف روتين يومها أثناء العمل: مش باكل غير تمر.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تكشف روتين يومها أثناء العمل: مش باكل غير تمر.. فيديو - أخبار كلمتك

7 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسين بقيم التداول في نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

7 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسين بقيم التداول في نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

الحوثيين يحسمون الجدل ويكشفون حقيقة اسقاط ٢٠٠الف شخص من قائمة المرتبات بصنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يحسمون الجدل ويكشفون حقيقة اسقاط ٢٠٠الف شخص من قائمة المرتبات بصنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تشمل 13 صنف.. أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تشمل 13 صنف.. أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

لحظة استهداف مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف بسوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة استهداف مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف بسوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

سلوى عثمان: أشارك في ثلاثة أعمال برمضان المقبل - أخبار كلمتك

سلوى عثمان: أشارك في ثلاثة أعمال برمضان المقبل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - اقترب الفرنسي بول بوجبا، نجم نادي يوفنتوس السابق من العودة  إلى الملاعب من جديد بعد نهاية إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.


وحسب صحيفة جلوب البرازيلية، تلقى بوجبا العديد من العروض من أندية دوري روشن السعودي.

بوجبا يقترب بشدة من دوري روشن خلال الفترة الحالية من عمر الموسم الكروي.

وعاد بوجبا بعد إدانته بتناول المنشطات غير القانونية لمدة 4 سنوات، قبل تخفيف العقوبة.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق، فسخ عقد بوجبا مع الفريق الإيطالي، بعد أزمته مع المنشطات، على الرغم من قرار تقليص عقوبة إيقافه من 4 سنوات إلى 18 شهرًا التي تنتهي في مارس المقبل.

وحصل بوجبا مع منتخب فرنسا على بطولة كأس العالم في روسيا عام 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق