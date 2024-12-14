الرياضة - 12:01 - تشمل 13 صنف.. أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مبادرة جديدة تتيح من خلالها السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان 2025، ضمن خطة واستعدادات الوزارة للشهر الكريم.

ووفرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كراتين رمضان 2025 بأسعار مختلفة وتقل عن السوق المحلي، مما يخفف العبء عن الأسر، حيث تتيح 3 أنواع من كراتين السلع الغذائية، بأسعار متفاوتة في إطار توجه الوزارة لدعم الأمن الغذائي، وضمان وصول السلع الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب.

أسعار كراتين رمضان 2025

وتشمل كراتين رمضان 2025 أكثر من 13 صنف مختلف من السلع الغذائية وتأتي أسعار الكراتين ومحتوياتها على النحو الآتي:

- كرتونة 1 بسعر 400 جنيه تشمل: «أرز 2 كجم - مكرونة 1 كجم - شعرية 1 كجم - سكر 2 كجم - دقيق ورقي معبأ 1 كجم - فول معبأ 500 جم - عدس تركي 500 جم - لوبيا معبأة 500 جم - 2 صلصة قها 300 جم - 2 زيت خليط 800 مل - 2ملح 300 جم».

- كرتونة 2 بسعر 500 جنيه تشمل: 2 ملح 300 جم - مكرونة 1 كجم - سكر 2 كجم - 6 شاي بيوتي 40 جم - 2 صلصة 300 جم - دقيق ورقي معبأ 1 كجم - فول معبأ 500 جم - عدس تركي 500 جم - لوبيا معبأة 500 جم - 3 زيت خليط 800 مل - فول مدمس 400 جم - 2 سمن كهرمانة 350 جم - أرز 2 كجم».

- كرتونة 3 بسعر 800 جنيه تشمل: «أرز 5 كجم - مكرونة 5 كجم - شعرية 3 كجم - سكر 5 كجم - 4 صلصة ديوباك 300 جم - دقيق ورقي معبأ 2 كجم - فول معبأ 500 جم - صلصة قها 300 جم - سمن الهانم 1.5 كجم - 3 شاي بيوتي 40 جم - 3 زيت خليط 800 مل - ملح 300 جم».