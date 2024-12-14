مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تكشف روتين يومها أثناء العمل: مش باكل غير تمر.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تكشف روتين يومها أثناء العمل: مش باكل غير تمر.. فيديو - أخبار كلمتك

7 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسين بقيم التداول في نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

7 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسين بقيم التداول في نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

الحوثيين يحسمون الجدل ويكشفون حقيقة اسقاط ٢٠٠الف شخص من قائمة المرتبات بصنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يحسمون الجدل ويكشفون حقيقة اسقاط ٢٠٠الف شخص من قائمة المرتبات بصنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تشمل 13 صنف.. أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تشمل 13 صنف.. أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

لحظة استهداف مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف بسوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة استهداف مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف بسوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

سلوى عثمان: أشارك في ثلاثة أعمال برمضان المقبل - أخبار كلمتك

سلوى عثمان: أشارك في ثلاثة أعمال برمضان المقبل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:01 - تشمل 13 صنف.. أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:01 - تشمل 13 صنف.. أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تشمل 13 صنف.. أسعار كراتين شهر رمضان 2025 في مبادرة وزارة التموين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مبادرة جديدة تتيح من خلالها السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان 2025، ضمن خطة واستعدادات الوزارة للشهر الكريم.

ووفرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كراتين رمضان 2025 بأسعار مختلفة وتقل عن السوق المحلي، مما يخفف العبء عن الأسر، حيث تتيح 3 أنواع من كراتين السلع الغذائية، بأسعار متفاوتة في إطار توجه الوزارة لدعم الأمن الغذائي، وضمان وصول السلع الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب.

أسعار كراتين رمضان 2025

أسعار كراتين رمضان 2025

وتشمل كراتين رمضان 2025 أكثر من 13 صنف مختلف من السلع الغذائية وتأتي أسعار الكراتين ومحتوياتها على النحو الآتي:

- كرتونة 1 بسعر 400 جنيه تشمل: «أرز 2 كجم - مكرونة 1 كجم - شعرية 1 كجم - سكر 2 كجم - دقيق ورقي معبأ 1 كجم - فول معبأ 500 جم - عدس تركي 500 جم - لوبيا معبأة 500 جم - 2 صلصة قها 300 جم - 2 زيت خليط 800 مل - 2ملح 300 جم».

- كرتونة 2 بسعر 500 جنيه تشمل: 2 ملح 300 جم - مكرونة 1 كجم - سكر 2 كجم - 6 شاي بيوتي 40 جم - 2 صلصة 300 جم - دقيق ورقي معبأ 1 كجم - فول معبأ 500 جم - عدس تركي 500 جم - لوبيا معبأة 500 جم - 3 زيت خليط 800 مل - فول مدمس 400 جم - 2 سمن كهرمانة 350 جم - أرز 2 كجم».

- كرتونة 3 بسعر 800 جنيه تشمل: «أرز 5 كجم - مكرونة 5 كجم - شعرية 3 كجم - سكر 5 كجم - 4 صلصة ديوباك 300 جم - دقيق ورقي معبأ 2 كجم - فول معبأ 500 جم - صلصة قها 300 جم - سمن الهانم 1.5 كجم - 3 شاي بيوتي 40 جم - 3 زيت خليط 800 مل - ملح 300 جم».

اقرأ أيضاً
حملات تموينية مكبرة بمراكز الغربية تسفر عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية

أماكن المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز المنيا

استمرار صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق