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الرياضة - 11:54 - وصل كام الآن.. صعود كبير لـ سعر الذهب في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:54 - وصل كام الآن.. صعود كبير لـ سعر الذهب في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:54 - وصل كام الآن.. صعود كبير لـ سعر الذهب في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:54 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم حوالي 25 جنيها مقارنة بسعره في بداية تعاملات اليوم، ليسجل الآن نحو 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيها للشراء، بينما سجل صباح اليوم نحو 3775 جنيها للبيع، و3785 جنيها للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4342.75 جنيه 4320 جنيها
عيار 22 3981 جنيها 3960 جنيها
عيار 21 3800 جنيه 3780 جنيها
عيار 18 3257.25 جنيه 3240 جنيها
عيار 14 2533.25 جنيه 2520 جنيها
عيار 12 2171.5 جنيه 2160 جنيها
عيار 9 1628.5 جنيه 1620 جنيها
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيها

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 خلال ختام تعاملات اليوم نحو 4342.75 جنيه للبيع، و4320 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما وصل سعر الذهب عيار 22 الآن إلى 3981 جنيها للبيع، و3960 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فبلغ الآن في السوق المحلي نحو 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن نحو 3257.25 جنيه للبيع، و3240 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى 2533.25 جنيه للبيع، و2520 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وحقق سعر الذهب عيار 12 قيمة 2171.5 جنيه للبيع، و2160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصعد سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 1628.5 جنيه للبيع، و1620 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو 30400 جنيه للبيع، و30240 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2692.83 دولار للبيع، و2692.56 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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