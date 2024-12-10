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وست هام يفوز على وولفرهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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وست هام يفوز على وولفرهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

وست هام يفوز على وولفرهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - انتهت مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 للهامرز، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الإثنين، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل توماس سوسيك وجارود بوين هدفي فريق وست هام في الدقيقتين 54 و72، بينما سجل مات دوهيرتي هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة، يرفع فريق وست هام رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فريق وولفرهامبتون عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

 

تشكيل وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا- مافروبانوس- ماكس كيلمان- إيميرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير- توماس سوتشيك- ألفاريز.

خط الهجوم: محمد قدوس- جارود بوين- سمرفيل.

 

تشكيل وولفرهامبتون أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- بوينو- جوميز.

خط الوسط: دوهيرتي- جواو جوميز- ليمينا- ريان آيت نوري.

خط الهجوم: أندريه- لارسين- كونيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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