الرياضة - 09:01 - أسعار باقات الإنترنت المنزلي وباقات الموبايل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - أسعار باقات الأرضي الجديدة.. أسعار باقات الإنترنت المنزلي we.. أسعار كروت الشحن الفكة.. يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكروت الهاتف المحمول، بعد إعلان شركات المحمول تحديث أسعارها لعملائها يوم الجمعة الماضي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها القائمة الكاملة لأسعار باقات الإنترنت الجديدة وأسعار كروت الشحن، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي

حددت شركة فودافون مصر أسعار باقات الإنترنت المنزلي، كالتالي:

- باقة الـ 30 ميجا - 140 جيجا بسعر 239.4 جنيه.

- باقة الـ 30 ميجا - 200 جيجا بسعر 330.6 جنيه.

- باقة الـ 30 ميجا - 300 جيجا بسعر 490.2 جنيه.

- باقة الـ 30 ميجا - 600 جيجا بسعر 969 جنيه

- باقة الـ 70 ميجا - 300 جيجا بسعر 695.4 جنيه.

- باقة الـ 100 ميجا - 300 جيجا بسعر 889.2 جنيه.

- باقة الـ 100 ميجا - 600 جيجا بسعر 1402.2 جنيه.

- باقة الـ 200 ميجا - 1000 جيجا بسعر 2006.4 جنيه.

وتلك الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي قدرها 14%.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we

أسعار باقات الإنترنت في مصر كالتالي:

- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات النت الأرضي أورنج

أما أسعار باقات الإنترنت الجديدة، فشملت باقات النت الأرضي أورنج كما يلي:

210 جنيهات: رصيد الباقة 140 جيجا.

290 جنيها: رصيد الباقة 200 جيجا.

360 جنيها: رصيد الباقة 250 جيجا.

420 جنيها: رصيد الباقة 300 جيجا.

680 جنيها: رصيد الباقة 500 جيجا.

1040 جنيها: رصيد الباقة 750 جيجا.

ويضاف على الأسعار السابقة 14% ضريبة قيمة مضافة.

أسعار باقات الأرضي الجديدة

- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ألترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ألترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار كروت الشحن الفكة

وجاءت أسعار كروت الشحن الفكة على النحو التالي:

- الكارت فئة 10 جنيهات، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح الآن بسعر 13 جنيها ويعطي رصيد 9.1 جنيه.

- الكارت فئة 12.5 جنيه، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، أصبح الآن بسعر 16.5 جنيه ويعطي رصيد 11.55 جنيه.

- الكارت فئة 15 جنيها، الذي كان يمنح رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح الآن بسعر 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.65 جنيه.

- الكارت فئة 20 جنيها، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 14 جنيه، أصبح الآن بسعر 26 جنيه ويعطي رصيد 18.2 جنيه.

- الكارت فئة 29 جنيها، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح الآن بسعر 38 جنيها ويعطي رصيد 26.6 جنيه.