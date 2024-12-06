لاتسيو يتخطى نابولي بثلاثية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - حقق فريق لاتسيو فوزًا كبيرًا على نظيره نابولي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا.

سجل أهداف لاتسيو اللاعب تيجاني نوسلين في الدقائق 32 و41 و50، بينما سجل جيوفاني سيميوني هدف فريق نابولي في الدقيقة 36.

تشكيل لاتسيو ضد نابولي

تشكيل نابولي ضد لاتسيو

كابريلي - سبينازولا - جيسوس - رافا مارين - زيربين - جيلمور - فولورينشو- نيريس - راسبادوري - نجونجي - سيميوني.

نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي

وكان فريق نابولي فاز علي تورينو بهدف دون رد على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف نابولي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 30.

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 32 نقطة فيما يأتي تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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