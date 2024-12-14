الزمالك يوفر 20 حافلة لنقل جماهيره إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:45 مساءً - خصص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، 20 حافلة لنقل الجماهير البيضاء إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى مجلس إدارة النادي إلى توفير كافة سبل الراحة لجماهير نادي الزمالك العظيمة، لمساندة الفريق في مشواره الأفريقي.

ومن المقرر أن يبدأ تحرك الحافلات صباح يوم الأحد إلى ملعب المباراة، من أمام مقر نادي الزمالك (بوابة 5)، حيث يشترط تواجد بطاقة المشجع وتذكرة المباراة للتواجد في الحافلات المسافرة لبرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غدا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد مجدي يقود مباراة الزمالك والمصري بعد رحيل جوميز

ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

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