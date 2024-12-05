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الرياضة - 06:28 - الإعلامية هاجر حليم تطالب باحتفاظ السيدات بالعصمة في يدها مثل الرجل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:28 - الإعلامية هاجر حليم تطالب باحتفاظ السيدات بالعصمة في يدها مثل الرجل - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:28 - الإعلامية هاجر حليم تطالب باحتفاظ السيدات بالعصمة في يدها مثل الرجل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - فتحت الإعلامية هاجر حليم ملفًا حساسًا يدور حول دور المرأة في الحياة الزوجية وحقها في امتلاك العصمة، وذلك في حلقة مثيرة للجدل من برنامج الجميلة والوحشين على قناة هي، قائلة: ليه العصمة متكنش في إيد الست؟ الدنيا اتغيرت، والست بقت عنصر أساسي في إدارة كل حاجة حوالينا.، قائلة: العصمة من حقك في الزمن ده

هاجر حليم استعرضت في حديثها التحولات التي طرأت على دور المرأة في المجتمع، مؤكدة أن المرأة اليوم لا تقل عن الرجل في تحمل المسؤوليات، بل تتفوق عليه في جوانب كثيرة.

وأوضحت: زمان كانوا بيقولوا الست نص المجتمع، لكن الحقيقة إنها روح المجتمع. بتشتغل في كل المجالات، من الوزيرة للدكتورة، وحتى في المصانع والمزارع. فليه العصمة تكون بس في إيد الراجل؟

وأكدت أن الحديث عن العصمة لا يتعلق بالصراع بين الجنسين، بل هو دعوة لشراكة متكاملة بين الرجل والمرأة في القرارات الزوجية، قائلة: العصمة ليست مجرد كلمة، هذه مسئولية، ولو الرجل بيشيلها، ليه الست متشيلهاش كمان؟

وأوضحت هاجر حليم أن المسألة ليست مجرد تغيير في الأدوار، لكنها خطوة نحو تحقيق المساواة في المسئولية داخل العلاقة الزوجية. وأضافت أن وجود العصمة في يدها ممكن يحميها وأسرتها من قرارات متسرعة أو ظالمة.

هاجر حليم، لم تنف المخاوف التي يطرحها البعض عن إمكانية إساءة استخدام العصمة من قبل المرأة، وقالت: فيه ناس هتقول: الست لو خدت العصمة هتسيء استخدامها. لكن ده تصور بعيد عن الحقيقة. الست بطبيعتها حنونة وبتحافظ على بيتها. مش هتاخد أي قرار إلا لما تكون متأكدة إنه في مصلحة أسرتها وأولادها.

برنامج الجميلة والوحشين

برنامج الجميلة والوحشين تقدم الإعلامية هاجر حليم، ويعرض عبر شاشة قناة هي كل أربعاء الساعة السابعة مساء، وهو برنامج نسائي يناقش قضايا المرأة من أجل الدفاع عنها وحقوقها في المجتمع العربي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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