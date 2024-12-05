برشلونة يراقب موهبة في دوري أفريقي تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - اتخذ نادي برشلونة الإسباني أول خطواته الجادة من أجل مراقبة موهبةٍ أفريقية جديدة، تمهيدًا للحصول على خدماته بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار مساعي النادي الكتالوني للتعاقد مع جواهر القارة السمراء المنتشرين حول العالم.

وسبق للنادي الكتالوني توسيع نشاط الكشافة التابعين له خلال العامين الماضيين، من أجل ملاحقة المواهب عبر العالم، وهو ما نتج عنه تعاقد البلوجرانا مع السنغالي إبراهيم ديارا والغاني ديفيد أودورو. بعد أن لفتا الانتباه لفترة طويلة.

لاعب أورلاندو بيراتس على رادار برشلونة

بحسب صحيفة "سبورت"، يقوم العملاق الإسباني خلال الوقت الراهن بمراقبة الجنوب أفريقي ريليبوهيلي موفوكينج مهاجم أورلاندو بيراتس، تمهيدًا للتعاقد معه بصورة رسمية، حال تحصل النادي الكتالوني على الضوء الأخضر من أجل المضي قدمًا في الصفقة.

وسافر كشافة البلوجرانا بالفعل إلى جنوب أفريقيا من أجل مشاهدة اللاعب البالغ من العمر (20) عامًا، قبل أن يُقدموا على جمع معلومات حول النجم الشاب، ما يمهد إلى إتمام الصفقة خلال المرحلة المقبلة.

لا يبدو برشلونة وحيدًا في سباق التعاقد مع موفوكينج، الذي أثار اهتمام ليفانتي الإسباني ورينجرز الأسكتلندي في وقت سابق، كما أمضى اللاعب اختبارات سابقة ضمن صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، من دون أن يكتب لهذه الاختبارات النجاح.

ورغم عدم تجاوزه حاجز الـ 20 عامًا، افتتح موفوكينج مشواره الدولي مع جنوب أفريقيا، بخوضه أول مباراة بصحبة البافانا بافانا أمام جنون السودان، كما لعب مع فريقه 17 مواجهة هذا الموسم أحرز خلالها 4 أهداف.

جدير بالذكر أن ريليبوهيلي موفوكينج أحد الأجنحة الواعدين في القارة الأفريقية السمراء، ويلعب بالقدم اليمنى كما يميل للوجود في الجهة اليسرى، ويتميز بسرعته الفائقة وتسديداته القوية بالقدمين.

ويعتمد النادي الكتالوني خلال الوقت الراهن بصورة كبيرة على اللاعبين الواعدين، حيث تضم تركيبته للموسم الحالي (28) لاعبًا، بمتوسط أعمار صغير يصل إلى (24.4) عامًا، ورغم صغر سن مواهب البلوغرانا، إلا أن (14) لاعبًا منهم ينشطون بالفعل مع منتخبات بلدانهم الوطنية.

ويعد لامين يامال أحد أبرز واعدي برشلونة في الوقت الراهن، يضاف إليه كوبارسي، جافي، بيدري، مارك كاسادو، وأليخاندرو بالدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.