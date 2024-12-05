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صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - صدمة كبيرة يتعرض لها إدواردو بوفي، لاعب فريق فيورنتينا البالغ من العمر 22 عاما، والذي سقط مغشيا عليه وتعرض لسكتة قلبية في مباراة أمام إنتر ميلان.

بوفي لن يتمكن من اللعب في الدوري الإيطالي

بوفي لن يتمكن من اللعب في الدوري الإيطالي مرة أخرى إذا تطلبت حالته زرع جهاز مزيل الرجفان (جهاز طبي لتنظيم ضربات القلب) تحت الجلد.

ولا تنص اللوائح الطبية الرياضية الإيطالية، المدرجة في "بروتوكولات أمراض القلب لتقييم اللياقة البدنية للرياضة التنافسية"، على أن اللاعب الذي يستخدم جهاز مزيل الرجفان تحت الجلد يمكنه اللعب في (السيريا أ).

وقالت صحيفة (لا ريبوبليكا) اليوم الخميس: إن لاعب فيورنتينا قد أعطى بالفعل الموافقة على عملية الزرع هذه، ومن ثم لن يتمكن من مواصلة مسيرته الرياضية في إيطاليا.

وقد يخضع اللاعب لعملية زرع الجهاز الطبي، بحسب الصحيفة، غدا الجمعة، نظرا لأن معدل ضربات قلبه أصبح تحت السيطرة بالفعل ويحتاج فقط إلى المتابعة في هذا الصدد.

تكرار حالة إريكسن

وهناك سابقة في حالة مشابهة جدا، قبل ثلاث سنوات، لم يتمكن الدنماركي كريستيان إريكسن من الاستمرار مع إنتر ميلان بعد تعرضه لموقف مماثل في يورو 2020، وتم زرع هذا الجهاز له لمعالجة أي اضطراب محتمل في ضربات القلب باستخدام صدمات كهربائية صغيرة.

والقاعدة ليست بنفس الصرامة في البطولات الأخرى مثل الدوري الإنجليزي، الذي يلعب فيه لاعب الوسط الدنماركي حاليا مع مانشستر يونايتد.

ويعمل فريق أطباء القلب في مستشفى كاريجي الجامعي في فلورنسا على توضيح السبب الدقيق الذي أدى للأزمة الصحية التي تعرض لها بوفي.

وكان التدخل السريع من قبل الأجهزة الطبية، التي قامت بإنعاشه في سيارة الإسعاف، هو العنصر الأساسي في إبقائه على قيد الحياة.

وخصص "فيوري" لافتة دعم له أمس الأربعاء في مباراته أمام إمبولي في دور ال16 من كأس إيطاليا، والتي خسرها فريق "فيولا" بركلات الترجيح.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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