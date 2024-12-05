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الرياضة - 04:07 - «حماس» تعلن موافقتها رسميًا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:07 - «حماس» تعلن موافقتها رسميًا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - «حماس» تعلن موافقتها رسميًا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:07 مساءً - أفادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، اليوم الخميس، بأن وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى الوفد حوارا معمقًا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت حماس، أن «الاجتماع تناول ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة، لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة»، متابعة: «وفد الحركة وافق على المقترح المصري حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة».

توافقات فتح وحماس بشأن غزة.. تفاصيل الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة شئون القطاع

«حماس وفتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب

رويترز: حماس تعلن مقتل 33 محتجزا إسرائيليا بغزة بسبب ممارسات جيش الاحتلال

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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