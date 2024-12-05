الرياضة - 04:07 - «حماس» تعلن موافقتها رسميًا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:07 مساءً - أفادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، اليوم الخميس، بأن وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى الوفد حوارا معمقًا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت حماس، أن «الاجتماع تناول ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة، لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة»، متابعة: «وفد الحركة وافق على المقترح المصري حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة».