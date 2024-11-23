الرياضة - 08:56 - سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - ارتفع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر عيار 21 نحو نحو 3765 للبيع و3755 جنيهًا للشراء، وكان سعر الذهب قد شهد تذبذبًا خلال الفترة الماضية بعد اجتماع البنك المركزي المصري.

سعر الذهب

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سعر الذهب عيار 24

- 4302.75 جنيه للبيع.

- 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3944.25 جنيه للبيع.

- 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- 3765 جنيهًا للبيع.

- 3755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3227.25 جنيه للبيع.

- 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 2510 جنيهات للبيع.

- 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2151.5 جنيه للبيع.

- 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1613.5 جنيه للبيع.

- 1609.25 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2710.69 دولار للبيع.

- 2710.42 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4302.75 جنيه 4291.5 جنيه عيار 22 3944.25 جنيهًا 3933.75 جنيه عيار 21 3765 جنيهًا 3755 جنيهًا عيار 18 3227.25 جنيه 3218.5 جنيه عيار 14 2510 جنيه 2503.25 جنيهًا عيار 12 2151.5 جنيه 2145.75 جنيه عيار 9 1613.5 جنيه 1609.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 30120 جنيهًا 30040 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2716.27 دولار 2715.91 دولار