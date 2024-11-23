الرياضة - 08:56 - اليوم.. أولى جلسات محاكمة الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في أولى جلسات مُحاكمة «سعد أسامة» الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب، في إحدى الحفلات بالقاهرة، حيث يواجه الشاب تهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الشاب الذي صفعه الفنان عمرو دياب، في إحدى الحفلات، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب داخل حفلة بإحدى فنادق القاهرة.

يذكر أن النيابة أحالت الفنان عمرو دياب، لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل إحدى الفنادق.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

أكد الشاب في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.