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الرياضة - 08:56 - الزمالك يواجه المصري في مباراة نارية بالدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - الزمالك يواجه المصري في مباراة نارية بالدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - الزمالك يواجه المصري في مباراة نارية بالدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024-2025.

ويبحث فريق الزمالك صاحب الضيافة في مباراة اليوم عن تحقيق الانتصار أمام المصري البورسعيدي للانفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة، بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، أمس الجمعة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي والاتحاد السكندري وبيراميدز أصحاب السبع نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق المصري البورسعيدي هو الآخر في تحقيق الانتصار أمام الفارس الأبيض في مباراة اليوم، والوصول إلى النقطة السابعة للتساوي مع ثلاثي المقدمة في عدد النقاط.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم السبت، الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الزمالك والمصري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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